В Америке продан лотерейный билет с выигрышем в 7 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Выигрышный билет лотереи "Colorado Lottery", джекпот которой составил более 7 млн долл., продан в американском городе Крипл Крик, передает УНН со ссылкой на CBS Denver.
Сообщается, что выигрышный билет был продан 14 апреля в казино Buffalo Billy's. Имя победителя пока неизвестно. По данным Colorado Lottery, выигрышными номерами стали 1, 6, 9, 25, 34 и 38.
Напомним, недавно в Украине выиграли 3 млн грн благодаря купленному в Интернете лотерейному билету "Лото-Забава".