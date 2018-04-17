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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Америке продан лотерейный билет с выигрышем в 7 млн долларов

Киев • УНН

 • 7846 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Выигрышный билет лотереи "Colorado Lottery", джекпот которой составил более 7 млн долл., продан в американском городе Крипл Крик, передает УНН со ссылкой на CBS Denver.

В Америке продан лотерейный билет с выигрышем в 7 млн долларов

Сообщается, что выигрышный билет был продан 14 апреля в казино Buffalo Billy's. Имя победителя пока неизвестно. По данным Colorado Lottery, выигрышными номерами стали 1, 6, 9, 25, 34 и 38.

Напомним, недавно в Украине выиграли 3 млн грн благодаря купленному в Интернете лотерейному билету "Лото-Забава". 

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