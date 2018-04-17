В Америке продан лотерейный билет с выигрышем в 7 млн долларов

Сообщается, что выигрышный билет был продан 14 апреля в казино Buffalo Billy's. Имя победителя пока неизвестно. По данным Colorado Lottery, выигрышными номерами стали 1, 6, 9, 25, 34 и 38.

Напомним, недавно в Украине выиграли 3 млн грн благодаря купленному в Интернете лотерейному билету "Лото-Забава".