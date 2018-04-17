В Америці продано лотерейний білет з виграшем у 7 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Виграшний білет лотереї "Colorado Lottery", джекпот якої становив понад 7 млн дол., проданий в американському місті Кріпл Крік, передає УНН з посиланням на CBS Denver.
Повідомляється, що виграшний білет був проданий 14 квітня в казино Buffalo Billy's. Ім'я переможця поки невідоме. За даними Colorado Lottery, виграшними номерами стали 1, 6, 9, 25, 34 і 38.
Нагадаємо, нещодавно в Україні виграли 3 млн грн завдяки купленому в Інтернеті лотерейниму білеті "Лото-Забава".