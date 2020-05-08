В американской армии число инфицированных коронавирусом превысило семь тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Число инфицированных коронавирусом в вооруженных силах Соединенных Штатов составляет 7702 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Из них наибольшее количество - 2125 военнослужащих - выявлено в ВМС США.
Ранее сообщалось, что на борту атомного авианосца "Теодор Рузвельт", капитан которого - Бретт Крозье - был отправлен в отставку, после того как его записка с требованием принять жесткие меры для подавления вспышки SARS-CoV-2 на борту стала достоянием гласности, коронавирусная инфекция диагностирована у 1155 членов команды.