В американській армії кількість інфікованих коронавірусом перевищила сім тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Кількість інфікованих коронавірусом в збройних силах Сполучених Штатів становить 7702 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
З них найбільша кількість - 2125 військовослужбовців - виявлено в ВМС США.
Раніше повідомлялося, що на борту атомного авіаносця "Теодор Рузвельт", капітан якого - Бретт Крозьє - був відправлений у відставку, після того як його записка з вимогою вжити жорстких заходів для придушення спалаху SARS-CoV-2 на борту стала надбанням гласності, коронавірусна інфекція діагностована у 1155 членів команди.