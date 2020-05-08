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В американській армії кількість інфікованих коронавірусом перевищила сім тисяч осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Кількість інфікованих коронавірусом в збройних силах Сполучених Штатів становить 7702 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

В американській армії кількість інфікованих коронавірусом перевищила сім тисяч осіб

З них найбільша кількість - 2125 військовослужбовців - виявлено в ВМС США.

Раніше повідомлялося, що на борту атомного авіаносця "Теодор Рузвельт", капітан якого - Бретт Крозьє - був відправлений у відставку, після того як його записка з вимогою вжити жорстких заходів для придушення спалаху SARS-CoV-2 на борту стала надбанням гласності, коронавірусна інфекція діагностована у 1155 членів команди.

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