В американській армії кількість інфікованих коронавірусом перевищила сім тисяч осіб

З них найбільша кількість - 2125 військовослужбовців - виявлено в ВМС США.

Раніше повідомлялося, що на борту атомного авіаносця "Теодор Рузвельт", капітан якого - Бретт Крозьє - був відправлений у відставку, після того як його записка з вимогою вжити жорстких заходів для придушення спалаху SARS-CoV-2 на борту стала надбанням гласності, коронавірусна інфекція діагностована у 1155 членів команди.