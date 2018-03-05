В Альпах сошла лавина: 2 погибших, 3 пропали без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Двое лыжников из Франции и Бельгии погибли в результате схода лавин во французских Альпах в воскресенье, еще три человека остаются пропавшими без вести. Об этом сообщает The Local.fr, передает УНН.
Двое лыжников погибли при сходе лавин примерно в обеденное время, катаясь на лыжах вне традиционных трасс курорта в Валлорсин, что находится в регионе Шамони-Мон-Блан. В то время как еще три человека пропали без вести.
Сообщается, что одного из лыжников откопали из-под снега живым, однако он умер через несколько часов в больнице. Второй бельгийский лыжник был найден мертвым.
Еще один бельгиец той же группы получил травмы.
Лыжников во Франции призывают быть "максимально осторожными".
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Министр внутренних дел Жерар Коломб, в Twitter, призвал всех, кто участвует в зимних видах спорта, действовать "с предельной осторожностью". Крайне важно следовать указателям местной власти, "чтобы не подвергать себя опасности".
Также на час раньше, в Самоенсе, недалеко от швейцарской границы, швейцарский турист был сметен другой лавиной. Плохая погода заставила спасателей отказаться от своих усилий, чтобы найти его позже в тот же день.
Его жену также накрыло снегом, но она смогла вырваться с небольшими травмами.
"Мы пессимистично оцениваем его шансы, поскольку он уже провел 5 часов под снегом", - сказал региональный представитель.
Alors que de nombreuses avalanches ont endeuillé nos massifs, j'appelle tous ceux qui pratiquent les sports d'hiver à la plus grande prudence.
Suivre les consignes des autorités est indispensable pour ne pas se mettre en danger. Et ne pas mettre en danger nos équipes de secours. pic.twitter.com/xZj6JtwQog