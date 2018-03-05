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В Альпах зійшла лавина: 2 загиблих, 3 зникли безвісти

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Двоє лижників з Франції і Бельгії загинули внаслідок сходження лавин у французьких Альпах в неділю, ще троє осіб залишаються зниклими безвісти. Про це повідомляє The Local.fr, передає УНН

Двоє лижників загинули при сходженні лавин приблизно в обідній час, катаючись на лижах поза традиційними трасами курорту в Валлорсін, що знаходиться у регіоні Шамоні-Мон-Блан. В той час як ще три людини зникли безвісти.

Повідомляється, що одного із лижників відкопали з-під снігу живим, однак він помер через кілька годин у лікарні. Другий бельгійський лижник був знайдений мертвим.

Ще один бельгієць тієї ж групи отримав травми.

Лижників у Франції закликають бути “максимально обережними”.

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Міністр внутрішніх справ Жерар Коломб, в Twitter, закликав усіх, хто бере участь в зимових видах спорту, діяти “з граничною обережністю”. Вкрай важливо слідувати вказівниками місцевої влади, “щоб не наражати себе на небезпеку”.

Також годиною раніше, в Самоенсе, недалеко від швейцарського кордону, швейцарський турист був зметений іншою лавиною. Погана погода змусила шукачів відмовитися від своїх зусиль, щоб знайти його пізніше в той же день.

Дружину чоловіка також накрило снігом, але вона змогла вирватися з невеликими травмами.

“Ми песимістично оцінюємо його шанси, оскільки він вже провів п’ять годин під снігом”, — сказав регіональний представник.

Alors que de nombreuses avalanches ont endeuillé nos massifs, j’appelle tous ceux qui pratiquent les sports d’hiver à la plus grande prudence.
Suivre les consignes des autorités est indispensable pour ne pas se mettre en danger. Et ne pas mettre en danger nos équipes de secours. pic.twitter.com/xZj6JtwQog

— Gérard Collomb (@gerardcollomb) 4 березня 2018 р.

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