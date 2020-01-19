В Албании произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В Албании произошло землетрясение магнитудой 4,5 баллов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 72 километрах от Тираны, Албания, и залегал на глубине 10 км. Население города составляет 375 тыс. человек.
Данные о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступали.
Напомним, в Греции зафиксировали сильное землетрясение.