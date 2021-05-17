В Африке изъята рекордная партия наркотиков на 100 миллионов евро
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В ходе операций в Африке и на Ближнем Востоке были изъяты наркотики, стоимость которых составляет около 100 миллионов евро, в том числе два больших задержания. Об этом со ссылкой на заявление Интерпола сообщает Reuters, информирует УНН.
Детали
Интерпол работал с сотрудниками таможни и полиции из 41 страны в рамках двух операций в марте и апреле, которые координировали правоприменительные действия на границах и в других горячих точках.
В Нигере власти изъяли 17 тонн смолы каннабиса на сумму около 31 миллиона евро со складов в столице страны Ниамее. В заявлении Интерпола говорится, что наркотики, предназначенные для Ливии, представляют собой крупнейшую партию в истории западноафриканской страны.
В Южной Африке полиция изъяла из рыболовного судна 973 кокаиновых кирпича на сумму около 32 миллионов евро и арестовала 10 человек, сообщил Интерпол. Полиция заявила, что это один из крупнейших уловов в Южной Африке.
По данным Интерпола, около 287 человек были арестованы в ходе этих операций за два месяца.
Координатор отдела по борьбе с наркотиками Интерпола, сказал, что изъятия подчеркнули, как наркобароны отправляли большие партии в ответ на ограничения на поездки из-за COVID-19 и закрытие границ, которые ограничили их способность более часто перемещать меньшие количества наркотиков через отдельных курьеров.
Он сказал, что рост потребления наркотиков в таких странах, как Центральная и Восточная Европа, и рост производства кокаина в Южной Америке - оба события предшествовали пандемии - также привели к увеличению поставок.
"Они решили привезти сразу как можно больше наркотиков. В последнее время мы видели не только в Африке, но и в других странах множество рекордных изъятий", - сказал координатор.
"Эта операция подтвердила, что COVID-19 ничего не остановил", - добавил он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Европол провел масштабную спецоперацию против международного наркокартеля
Дополнение
Африка, которая считается в основном транзитным маршрутом для незаконных наркотиков, таких как кокаин, из Южной Америки в Европу, за последние годы зарегистрировала серию рекордных арестов.
В 2019 году полиция Кабо-Верде изъяла из корабля рекордные 9,5 тонн кокаина.
В январе власти Гамбии изъяли почти 3 тонны кокаина, который был отправлен из Эквадора.