Європол провів масштабну спецоперацію проти міжнародного наркокартелю

Як повідомили представники Європолу (організації, що координує роботу поліцейських служб країн-членів Євросоюзу) на прес-конференції в Гаазі, в ході операції за участю близько 1000 співробітників поліції були проведені обшуки по 180 адресами. За даними Європолу, це була найбільша спільна з поліцією Бразилії операція з моменту підписання договору про співпрацю з цією країною в 2017 році.

За підсумками обшуків, проведених на території південноамериканської країни, поліція наклала арешт на 37 літаків і 160 об’єктів нерухомості. Крім того, в Бразилії, Бельгії та Іспанії поліцейські конфіскували у передбачуваних злочинців 37 розкішних автомобілів, а в Португалії — 12 мільйонів євро готівкою.

За оцінкою міжнародних правоохоронних структур, наркокартель, ймовірні члени якого були затримані 26 листопада, щорічно ввозить до Європи морським шляхом як мінімум 45 тонн кокаїну. За півроку ця кримінальна організація заробляє близько 100 млн євро, вказали в Європолі.

Нагадаємо, Європол ліквідував схему нелегального продажу російської зброї через Україну, яку транспортували на вантажних суднах до зон конфлікту в Північній Африці та на Близькому Сході.