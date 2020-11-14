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Європол ліквідував канал контрабанди російської зброї через Україну

Європол ліквідував канал контрабанди російської зброї через Україну

Київ • УНН

 • 17815 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Європол ліквідував схему нелегального продажу російської зброї через Україну, яку транспортували на вантажних суднах до зон конфлікту в Північній Африці та на Близькому Сході. Про це повідомляє пресслужба організації, передає УНН.

“Злочинна мережа, що складається з латвійських, іспанських та українських членів, незаконно перевозила російську зброю та вибухівку на комерційних кораблях з України, головним чином, до зон конфлікту в Північній Африці та на Близькому Сході, підпадаючи під міжнародне ембарго. Незаконні перевезення були приховані на вантажних суднах, що перевозили законно придбане озброєння. Торговці зброєю транспортували зброю та важке озброєння, включаючи танки, через Середземне море”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що злочинна група була добре розвинена і здійснювала складну злочинну діяльність на міжнародному рівні, включаючи визволення з в’язниці капітана корабля, якого грецька влада затримала за торгівлю зброєю.

“Кримінальна мережа створила добре організовану схему відмивання грошей, яка дозволила їм інвестувати свої злочинні доходи в легальний бізнес. Прибуток направлявся в податкові гавані, перш ніж надходити до країн з меншою фінансовою підзвітністю. Потім активи були переведені на банківські рахунки в європейських країнах, переважно Швейцарії та Великобританії. Звідти злочинці передавали гроші до Іспанії, де вони використовувались під камуфляжем легальної комерційної діяльності. Ця схема дозволила їм інвестувати злочинний прибуток у власність та фінансувати свій розкішний спосіб життя”, — повідомили в Європолі.

В відомстві додали, що розслідування тривало с 2018 року. Операція по затриманню відбулася 12 листопада в іспанських провінціях Аліканте, Барселона та Валенсія. Вилучено майно на суму близько 10 млн євро та заарештовано сім підозрюваних.

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