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Европол ликвидировал канал контрабанды российского оружия через Украину

Европол ликвидировал канал контрабанды российского оружия через Украину

Киев  •  УНН

 • 17814 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Европол ликвидировал схему нелегальной продажи российского оружия через Украину, которое транспортировали на грузовых судах к зонам конфликта в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба организации, передает УНН.

“Преступная сеть, состоящая из латвийских, испанских и украинских членов, незаконно перевозили российское оружие и взрывчатку на коммерческих кораблях из Украины, главным образом, к зонам конфликта в Северной Африке и на Ближнем Востоке, подвергаясь международному эмбарго. Незаконные перевозки были скрыты на грузовых судах, перевозивших законно приобретенное вооружение. Торговцы оружием транспортировали оружие и тяжелое вооружение, включая танки, через Средиземное море”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что преступная группа была хорошо развита и вела сложную преступную деятельность на международном уровне, включая освобождение из тюрьмы капитана корабля, которого греческие власти задержали за торговлю оружием.

“Преступная сеть создала хорошо организованную схему отмывания денег, которая позволила им инвестировать свои преступные доходы в легальный бизнес. Прибыль направлялась в налоговые гавани, прежде чем поступать в страны с меньшей финансовой подотчетностью. Затем активы были переведены на банковские счета в европейских странах, преимущественно Швейцарии и Великобритании. Оттуда преступники передавали деньги в Испанию, где они использовались под камуфляжем легальной коммерческой деятельности. Эта схема позволила им инвестировать преступный доход в собственность и финансировать свой роскошный образ жизни”, — сообщили в Европоле.

В ведомстве добавили, что расследование продолжалось с 2018 года. Операция по задержанию состоялась 12 ноября в испанских провинциях Аликанте, Барселона и Валенсия. Изъято имущество на сумму около 10 млн евро и арестованы семь подозреваемых.

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