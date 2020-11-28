Европол провел масштабную спецоперацию против международного наркокартеля

Как сообщили представители Европола (организации, координирующей работу полицейских служб стран-членов Евросоюза) на пресс-конференции в Гааге, в ходе операции с участием около 1000 сотрудников полиции были проведены обыски по 180 адресам. По данным Европола, это была самая общая с полицией Бразилии операция с момента подписания договора о сотрудничестве с этой страной в 2017 году.

По итогам обысков, проведенных на территории южноамериканской страны, полиция наложила арест на 37 самолетов и 160 объектов недвижимости. Кроме того, в Бразилии, Бельгии и Испании полицейские конфисковали у предполагаемых преступников 37 роскошных автомобилей, а в Португалии — 12 млн евро наличными.

По оценке международных правоохранительных структур, наркокартель, вероятные члены которого были задержаны 26 ноября, ежегодно ввозит в Европу морским путем как минимум 45 тонн кокаина. За полгода эта криминальная организация зарабатывает около 100 млн евро, указали в Европоле.

Напомним, Европол ликвидировал схему нелегальной продажи российского оружия через Украину, которую транспортировали на грузовых судах к зонам конфликта в Северной Африке и на Ближнем Востоке.