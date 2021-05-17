В Африці вилучили рекордну партію наркотиків на 100 мільйонів євро

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Інтерпол працював зі співробітниками митниці та поліції з 41 країни у межах двох операцій в березні і квітні, які координували дії на кордонах і в інших гарячих точках.

У Нігері влада вилучила 17 тонн смоли канабісу на суму близько 31 мільйона євро зі складів в столиці країни Ніамеї. У заяві Інтерполу сказано, що наркотики, призначені для Лівії, представляють собою найбільшу партію в історії західноафриканської країни.

У Південній Африці поліція вилучила з риболовецького судна 973 кокаїнових цеглини на суму близько 32 мільйонів євро і заарештувала 10 осіб, повідомив Інтерпол. Поліція заявила, що це один з найбільших уловів в Південній Африці.

За даними Інтерполу, близько 287 осіб були арештовані під час цих операцій за два місяці.

Координатор відділу по боротьбі з наркотиками Інтерполу сказав, що вилучення підкреслили, як наркобарони відправляли більші партії у відповідь на обмеження на поїздки через COVID-19 і закриття кордонів, які обмежили їх здатність більш часто переміщати менші кількості наркотиків через окремих кур'єрів.

Він сказав, що зростання споживання наркотиків у таких країнах, як Центральна і Східна Європа, і зростання виробництва кокаїну в Південній Америці - обидві події передували пандемії - також привели до збільшення поставок.

"Вони вирішили привезти відразу якомога більше наркотиків. Останнім часом ми бачили не тільки в Африці, але і в інших країнах безліч рекордних вилучень", - сказав координатор.

"Ця операція підтвердила, що COVID-19 нічого не зупинив", - додав він.

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Доповнення

Африка, яка вважається в основному транзитним маршрутом для незаконних наркотиків, таких як кокаїн, з Південної Америки до Європи, за останні роки зареєструвала серію рекордних арештів.

У 2019 поліція Кабо-Верде вилучила з корабля рекордні 9,5 тонни кокаїну.

У січні влада Гамбії вилучила майже 3 тонни кокаїну, який було відправлено з Еквадору.