В Афганистане полиция морали арестовала шесть человек, которые якобы играли на музыкальных инструментах

Детали

Местный представитель талибов сказал, что обвиняемых задержали во время семейной встречи, и не предоставил дополнительных подробностей о “правонарушении”.

По идеологии талибов, музыка - аморальна и негативно влияет на молодежь, приводя к разрушению общества. Как только талибы вернулись к власти в 2021 году, они запретили афганским СМИ воспроизводить музыку. Более того, недавно они приказали владельцам свадебных залов воздерживаться от любых музыкальных композиций.

Отмечается, что в провинции Лагман на прошлой неделе был убит прохожий во время обстрела свадебной колонны талибами в ответ на музыку.

Такая политика вынудила большинство афганских артистов и музыкантов вынуждены были уехать в западные страны.

Напомним

Афганским женщинам запретят посещать национальный парк Афганистана. Соответствующее решение приняли талибы, аргументируя это тем, что женщины не придерживаются правильного способа ношения хиджаба.