В Афганістані поліція моралі заарештувала шістьох людей, які нібито грали на музичних інструментах

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Місцевий речник талібів сказав, що обвинувачених затримали під час сімейної зустрічі, та не надав додаткових подробиць щодо “правопорушення”.

За ідеологією талібів, музика - аморальна та негативно впливає на молодь, призводячи до руйнування суспільства. Як тільки таліби повернулись до влади у 2021 році, вони заборонили афганським ЗМІ відтворювати музику. Ба більше, нещодавно вони наказали власникам весільних залів утримуватися від будь-яких музичних композицій.

Зазначається, що у провінції Лагман минулого тижня було вбито перехожого під час обстрілу весільної колони талібами у відповідь на музику.

Така політика змусила більшість афганських артистів і музикантів змушені були виїхати до західних країн.

Нагадаємо

Афганським жінкам заборонять відвідувати національний парк Афганістану. Відповідне рішення прийняли таліби, аргументуючи це тим, що жінки не дотримуються правильного способу носіння хіджабу.