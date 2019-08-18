В Афганистане из-за подрыва микроавтобуса погибли по меньшей мере 9 человек

Местная полиция подтвердила, что в воскресенье в провинции Балх на севере Афганистана произошел подрыв микроавтобуса.

“За меньшими меркам загнуло девять гражданских лиц”, — говорится в сообщении.

Напомним, президент Дональд Трамп провел в пятницу совещание, на котором обсудил со своими советниками ходе переговоров с Талибаном о выводе американских войск из Афганистана и о возможном достижении мира в этой стране.