В Афганистане из-за подрыва микроавтобуса погибли по меньшей мере 9 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Афганистане в воскресенье из-за подрыва микроавтобуса погибли по меньшей мере 9 мирных жителей. Об этом сообщает агентство Синьхуа, передает УНН.
Местная полиция подтвердила, что в воскресенье в провинции Балх на севере Афганистана произошел подрыв микроавтобуса.
“За меньшими меркам загнуло девять гражданских лиц”, — говорится в сообщении.
Напомним, президент Дональд Трамп провел в пятницу совещание, на котором обсудил со своими советниками ходе переговоров с Талибаном о выводе американских войск из Афганистана и о возможном достижении мира в этой стране.