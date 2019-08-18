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6 марта, 19:19 • 126522 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 136760 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Афганистане из-за подрыва микроавтобуса погибли по меньшей мере 9 человек

В Афганистане из-за подрыва микроавтобуса погибли по меньшей мере 9 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. В Афганистане в воскресенье из-за подрыва микроавтобуса погибли по меньшей мере 9 мирных жителей. Об этом сообщает агентство Синьхуа, передает УНН.

Местная полиция подтвердила, что в воскресенье в провинции Балх на севере Афганистана произошел подрыв микроавтобуса.

“За меньшими меркам загнуло девять гражданских лиц”, — говорится в сообщении.

Напомним, президент Дональд Трамп провел в пятницу совещание, на котором обсудил со своими советниками ходе переговоров с Талибаном о выводе американских войск из Афганистана и о возможном достижении мира в этой стране.

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