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В Афганістані через підрив мікроавтобуса загинуло щонайменше 9 людей

В Афганістані через підрив мікроавтобуса загинуло щонайменше 9 людей

Київ • УНН

 • 9470 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. В Афганістані в неділю через підрив мікроавтобуса загинуло щонайменше 9 мирних мешканців. Про це повідомляє агентство Сіньхуа, передає УНН.

Місцева поліція підтвердила, що в неділю в провінції Балх на півночі Афганістану стався підрив мікроавтобуса.

“За меншими мірками загнуло дев’ять цивільних осіб”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп провів в п’ятницю нараду, на якій обговорив зі своїми радниками хід переговорів з Талібаном про виведення американських військ з Афганістану і про можливе досягненні миру в цій країні.

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