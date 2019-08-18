В Афганістані через підрив мікроавтобуса загинуло щонайменше 9 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. В Афганістані в неділю через підрив мікроавтобуса загинуло щонайменше 9 мирних мешканців. Про це повідомляє агентство Сіньхуа, передає УНН.
Місцева поліція підтвердила, що в неділю в провінції Балх на півночі Афганістану стався підрив мікроавтобуса.
“За меншими мірками загнуло дев’ять цивільних осіб”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, президент Дональд Трамп провів в п’ятницю нараду, на якій обговорив зі своїми радниками хід переговорів з Талібаном про виведення американських військ з Афганістану і про можливе досягненні миру в цій країні.