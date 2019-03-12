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В аэропорту Ярославского открыли прямое авиасообщение с Италией

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Международный аэропорт “Харьков”, входящий в группу DCH украинского бизнесмена Ярославского, встретил 12 марта инаугурационный регулярный рейс из Рима, а также стал площадкой для обсуждения перспектив развития авиасообщения Харькова с миром и другими регионами Украины, передает УНН.

В мероприятиях, организованных Международным аэропортом “Харьков”, приняли участие Марк Беккер — первый заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации; Шади Эль Таннир — президент авиакомпании Ernest Airlines; Джоэль Мелькиори — консул посольства Италии в Украине, а также Владимир Васильченко — генеральный директор компании-оператора Международного аэропорта “Харьков” “Нью Системс АМ”, входящей в группу DCH Александра Ярославского. Еще один из сегодняшних почетных гостей аэропорта — Виль Бакиров, ректор ХНУ им. В. Н. Каразина и известный украинский ученый.

Владимир Васильченко ознакомил участников совещания с планами аэропорта по развитию маршрутной сети перелетов на 2019 год. Он сообщил, что международный аэропорт “Харьков” планирует нарастить пассажиропоток в текущем году до 1,2 млн чел., что на 25% больше, чем в 2018 году. А в прошлом году, как известно харьковский аэропорт установил новый рекорд в своей новейшей истории — обслужил около миллиона пассажиров.

Президент авиакомпании Ernest Airlines сообщил: “Рейсы Харьков-Рим и Харьков-Милан — самые длинные в нашей сети. Развивая это направление, мы делаем инвестицию в размере более чем 10 млн евро”. Как известно, перелеты по этим маршрутам будут до конца зимнего сезона выполняться на 180-местных Airbus A320 по вторникам, четвергам и воскресеньям, а начиная с 28 марта, по четвергам и воскресеньям.

Участники совещания также обсудили возможности развития сети внутриукраинских маршрутов. И обратились с письмом к главе Харьковской ОГА Юлии Светличной с просьбой “инициировать перед Министерством инфраструктуры Украины и Государственной авиационной службой Украины разработку соответствующего порядка применения положений статьи 96 Воздушного кодекса Украины об обеспечении открытия и обслуживания воздушной линии Харьков-Львов”.

Как известно, Международный аэропорт “Харьков” — один из ключевых инфраструктурных объектов “первой столицы” Украины и харьковского региона. Фактически построен с нуля силами группы DCH Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции Ярославского в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долл. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию находящегося в госсобственности аэродрома.

Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, МАУ, SkyUp и многие другие. В 2018 году Международный аэропорт “Харьков” открыл 6 новых регулярных рейсов в Лондон, Вену, Дортмунд, Катовице, Гданьск и Вроцлав, а также сезонные рейсы в Тбилиси, Батуми, Милан, Барселону, Римини и Бургас. Общее число вылетов на международных авиарейсах в 2018 году достигло 3139, и в 2019 году продолжит увеличиваться.

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