В аэропорту Стамбула столкнулись два пассажирских самолета

По предварительным данным, Boeing 787 авиакомпании Royal Air Moroc зацепил правым крылом хвост пассажирского самолета Boeing 777 Turkish Airlines. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.



Как сообщал УНН, в американском штате Аляска в результате крушения легкомоторного самолета погибли четыре человека.



Напомним, жертвами аварии двухмоторного легкого самолета в Южной Калифорнии стали пять человек, заявил официальный представитель Управления авиатранспорта США Арлен Салак.



