В аэропорту Стамбула столкнулись два пассажирских самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В четверг, 9 августа, пассажирский самолет Boeing 787 авиакомпании Royal Air Maroc (CN-RGT), следовавший из Касабланки, врезался в Boeing 777 (TC-JJZ) турецких авиалиний, который улетал в Нью-Йорк. Об этом сообщает портал Aviation 24, передает УНН.
По предварительным данным, Boeing 787 авиакомпании Royal Air Moroc зацепил правым крылом хвост пассажирского самолета Boeing 777 Turkish Airlines. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
Как сообщал УНН, в американском штате Аляска в результате крушения легкомоторного самолета погибли четыре человека.
Напомним, жертвами аварии двухмоторного легкого самолета в Южной Калифорнии стали пять человек, заявил официальный представитель Управления авиатранспорта США Арлен Салак.