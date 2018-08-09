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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В аэропорту Стамбула столкнулись два пассажирских самолета

Киев • УНН

 • 9593 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. В четверг, 9 августа, пассажирский самолет Boeing 787 авиакомпании Royal Air Maroc (CN-RGT), следовавший из Касабланки, врезался в Boeing 777 (TC-JJZ) турецких авиалиний, который улетал в Нью-Йорк. Об этом сообщает портал Aviation 24, передает УНН.

В аэропорту Стамбула столкнулись два пассажирских самолета

По предварительным данным, Boeing 787 авиакомпании Royal Air Moroc зацепил правым крылом хвост пассажирского самолета Boeing 777 Turkish Airlines. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Как сообщал УНН, в американском штате Аляска в результате крушения легкомоторного самолета погибли четыре человека.

Напомним, жертвами аварии двухмоторного легкого самолета в Южной Калифорнии стали пять человек, заявил официальный представитель Управления авиатранспорта США Арлен Салак.

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