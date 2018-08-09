В аеропорту Стамбула зіткнулись два пасажирських літаки

За попередніми даними, Boeing 787 авіакомпанії Royal Air Moroc зачепив правим крилом хвіст пасажирського літака Boeing 777 Turkish Airlines. Про постраждалих внаслідок інциденту не повідомляється.



Як повідомляв УНН, в американському штаті Аляска в результаті аварії легкомоторного літака загинули чотири людини.



Нагадаємо, жертвами аварії двомоторного легкого літака в Південній Каліфорнії стали п’ять осіб, заявив офіційний представник Управління авіатранспорту США Арлен Салак.



