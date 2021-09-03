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В аэропорту Полтавы сел самолет с нардепами от ОПЗЖ: пассажиров не выпустили

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. В аэропорту “Полтава”, который находится на реконструкции, сел самолет авиакомпании Windrose с пассажирами, который отказались принимать. Информацию журналисту УНН подтвердили в главном управлении Национальной полиции Полтавской области.

Цитата

“В полицию поступило сообщение от службы безопасности аэропорта по этому поводу (приземление самолета авиакомпании Windrose в аэропорту Полтавы). На место выехали сотрудники полиции”, - сообщили в полиции.

Детали

Как сообщают СМИ, когда самолет приземлился, дошла информация от Службы безопасности, что на борту есть люди, в частности народные депутаты. Речь идет о 15 бывших и нынешних депутатах “Оппозиционная платформа - За жизнь”, среди которых Сергей Левочкин.

Отмечается, что было принято решение, чтобы борт сел на полосу, но дальше его не пустили, потому что нет соответствующего права.

Как сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов в эфире одного из телеканалов, на данный момент аэропорт находится в состоянии реконструкции, и у него нет лицензии и разрешения на прием бортов с пассажирами, поэтому, узнав, что на борту есть пассажиры, - аэропорт отказался принимать самолет.

Цитата

“Были проведены переговоры с людьми, которые были на борту, представителями аэропорта, где было разъяснено, что мы действительно не можем физически и юридически принять самолет. После того, как были выяснены все обстоятельства, было принято решение, что высадка пассажиров в аэропорту “Полтава” происходить не будет”, - заявил Синегубов.

Напомним

В мае этого года Служба безопасности Украины проводила обыски в в офисе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", в кабинете нардепа Виктора Медведчука.

13 мая Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука до 9 июля. На него надели электронный браслет. Тогда также были апелляции, но безрезультатные.

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