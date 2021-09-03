В аеропорту Полтави сів літак з нардепами від ОПЗЖ: пасажирів не випустили

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"У поліцію надійшло повідомлення від служби безпеки аеропорту з цього приводу (приземлення літака авіакомпанії Windrose в аеропорту Полтави). На місце виїхали співробітники поліції", - повідомили в поліції.

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Як повідомляють ЗМІ, коли літак приземлився, надійшла інформація від Служби безпеки, що на борту є люди, зокрема народні депутати. Йдеться про 15 колишніх і нинішніх депутатів "Опозиційна платформа - За життя", серед яких Сергій Льовочкін.

Відзначається, що було прийнято рішення, щоб борт сів на смугу, але далі його не пустили, тому що немає відповідного права.

Як повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синегубов в ефірі одного з телеканалів, на даний момент аеропорт знаходиться в стані реконструкції, і у нього немає ліцензії і дозволу на прийом бортів з пасажирами, тому, дізнавшись, що на борту є пасажири, - аеропорт відмовився приймати літак.

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"Були проведені переговори з людьми, які були на борту, представниками аеропорту, де було роз'яснено, що ми дійсно не можемо фізично і юридично прийняти літак. Після того, як були з'ясовані всі обставини, було прийнято рішення, що висадка пасажирів в аеропорту "Полтава" відбуватися не буде", - заявив Синегубов.

Нагадаємо

У травні цього року Служба безпеки України проводила обшуки в в офісі партії "Опозиційна платформа - За життя", в кабінеті нардепа Віктора Медведчука.



13 травня Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата України Віктора Медведчука до 9 липня. На нього наділи електронний браслет. Тоді також були апеляції, але безрезультатні.