В аэропорт в оккупированном Севастополе прилетел правительственный спецборт "россия" - СМИ

Детали

Согласно данным портала Flightradar24, лайнер вылетел в 7:30 из московского аэропорта "Внуково" и приземлился в аэропорту "Бельбек" в Севастополе. Кто именно находился на российском правительственном самолете - неизвестно.

Как сообщил Telegram "Крымский ветер", специальный летный отряд "россия" - предприятие, обеспечивающее перевозку воздушным транспортом должностных лиц рф, и других важных лиц российских спецслужб или вооруженных сил. Он подчинен Управлению делами президента рф и базируется в московском аэропорту "Внуково" в специальном правительственном терминале "Внуково-2".

Напомним

Во временно оккупированном Крыму в среду, 29 марта, заметили, как российские войска перебрасывают технику по трассе “Таврида”. В составе колонны замечены старые советские автомобили ЗИЛ-131.