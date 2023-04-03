В аеропорт в окупованому Севастополі прилетів урядовий спецборт "росія" - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У тимчасово окупованому Севастополі у Криму приземлився російський спеціальний борт Ту-204-300 із позивним RSD523. Про це інформує УНН, посилаючись на "Крим.Реалії".
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Згідно з даними порталу Flightradar24, лайнер вилетів о 7:30 із московського аеропорту "Внуково" та приземлився в аеропорту "Бельбек" у Севастополі. Хто саме перебував на російському урядовому літаку - невідомо.
Як повідомив Telegram "Кримський вітер", спеціальний льотний загін "росія" - підприємство, що забезпечує перевезення повітряним транспортом посадових осіб рф, та інших важливих осіб російських спецслужб або збройних сил. Він підпорядкований Управлінню справами президента рф та базується на московському аеропорту "Внуково" у спеціальному урядовому терміналі "Внуково-2".
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У тимчасово окупованому Криму у середу, 29 березня, помітили, як російські війська перекидають техніку трасою “Таврида”. У складі колони помічено старі радянські автомобілі ЗИЛ-131.