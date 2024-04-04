В 500 метрах от границы с Украиной: в Молдове обнаружили обломки дрона

Переговоры по разблокированию границы: Сольский рассказал, что не позволило сделать первый шаг

Переговоры между Польшей, ЕС и профильными ассоциациями не смогли сделать первый шаг к разблокированию границы из-за разногласий между польскими ассоциациями, некоторые из которых в последний момент выступили против предложенного решения, несмотря на то, что изначально достигли консенсуса.