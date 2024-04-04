В 500 метрах от границы с Украиной: в Молдове обнаружили обломки дрона

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
  •  26370 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  70424 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  66461 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  90184 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
  •  83432 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Эксклюзив
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
  •  76673 просмотра

Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
3 апреля 2024, 15:19  •  134721 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
3 апреля 2024, 12:48  •  134076 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
3 апреля 2024, 12:20  •  133458 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
3 апреля 2024, 11:35  •  117280 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

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3 апреля 2024, 11:28  •  171180 просмотра
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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  248513 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  252909 просмотра
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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
Эксклюзив

1 апреля 2024, 09:33  •  285866 просмотра

В 500 метрах от границы с Украиной: в Молдове обнаружили обломки дрона

Фрагменты беспилотника с маркировкой "Герань-2" были найдены в 500 метрах от молдавско-украинской границы вблизи села Этуля, что стало поводом для расследования спецслужб.

Война •   •  12799 просмотра
В 500 метрах от границы с Украиной: в Молдове обнаружили обломки дрона

россияне нанесли четыре авиаудара по Донецкой области: два человека погибли, еще один ранен

Два человека погибли и один получил ранения в результате российского обстрела поселка Нью-Йорк в Донецкой области, сообщил глава Донецкой областной военной администрации.

Война •   •  12437 просмотра
россияне нанесли четыре авиаудара по Донецкой области: два человека погибли, еще один ранен

В 2025 году Бундесверу нужны дополнительные 6,5 млрд евро - Писториус

Бундесвер нуждается в дополнительных 6,5 миллиардов евро в бюджете на 2025 год, чтобы реструктуризировать и сделать его пригодным к войне из-за растущих угроз в Европе.

Новости Мира •   •  11318 просмотра
В 2025 году Бундесверу нужны дополнительные 6,5 млрд евро - Писториус

После "выборов" враг продолжает принудительную паспортизацию на ВОТ - Федоров

Оккупационные российские власти усиливают принудительную паспортизацию на временно оккупированных территориях Запорожской области, определив 1 июля крайним сроком для получения российского паспорта.

Война •   •  11787 просмотра
После "выборов" враг продолжает принудительную паспортизацию на ВОТ - Федоров

Зеленский и генсек Организации американских государств обсудили подготовку Саммита мира в Швейцарии

Президент Зеленский обсудил с Генеральным секретарем Организации американских государств подготовку к инаугурационному Саммиту мира в Швейцарии, стремясь к широкому представительству стран Латинской Америки и рассматривая возможность проведения саммита Украина-Латинская Америка.

политика •   •  12371 просмотра
Зеленский и генсек Организации американских государств обсудили подготовку Саммита мира в Швейцарии

Вступил в силу закон об е-кабинете военнообязанного: Лубинец объяснил, как он поможет военным и их семьям

Лубинец пояснил, что закон об электронном кабинете военнообязанного упрощает процедуру получения статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибшего защитника Украины во время военного положения.

Общество •   •  13357 просмотра
Вступил в силу закон об е-кабинете военнообязанного: Лубинец объяснил, как он поможет военным и их семьям

На Киевщине задержали четырех наркодельцов, которые торговали кокаином

В Киевской области задержали четырех наркоторговцев, которые продавали кокаин, каннабис, мефедрон, псилоцибиновые грибы и таблетки МДМА через Telegram, зарабатывая около 300 000 гривен в месяц.

Киев •   •  15265 просмотра
На Киевщине задержали четырех наркодельцов, которые торговали кокаином

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

Шило, бывшего руководителя контрразведки СБУ, обвиняют в организации коррупционных схем на "Укрзализныце", но дело против него выглядит сомнительным из-за несоответствий в доказательствах и подозрений в том, что оно было организовано его влиятельными врагами, включая российских олигархов, чьи активы он помог конфисковать, и украинских олигархов, чьи схемы он разоблачил.

политика •   •  78008 просмотра
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

Переговоры по разблокированию границы: Сольский рассказал, что не позволило сделать первый шаг

Переговоры между Польшей, ЕС и профильными ассоциациями не смогли сделать первый шаг к разблокированию границы из-за разногласий между польскими ассоциациями, некоторые из которых в последний момент выступили против предложенного решения, несмотря на то, что изначально достигли консенсуса.

Экономика •   •  15742 просмотра
Переговоры по разблокированию границы: Сольский рассказал, что не позволило сделать первый шаг

Миллионные сделки в "Укрзализныце": за Шило внесли залог

Бывший советник Офиса президента и сотрудник СБУ Артем Шиль был освобожден под залог в 30 миллионов гривен после того, как его обвинили в руководстве организованной группой, которая растратила 94,8 миллиона гривен при закупке трансформаторов в условиях военного положения.

политика •   •  13701 просмотра
Миллионные сделки в "Укрзализныце": за Шило внесли залог