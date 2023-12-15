SAP выделит около 2 млн евро на локализацию своих продуктов в Украине - Минцифры
Киев • УНН
В следующем году компания SAP планирует инвестировать почти 2 млн евро в локализацию своих продуктов в Украине. В частности, недавно запустили решение SAP ERP для среднего бизнеса GROW with SAP. Украинские компании смогут бесплатно получать поддержку программного обеспечения и облачных сервисов от SAP до конца первого квартала 2024 года. По данным Минцифры общая сумма помощи за 2023-2024 годы составит более 65 миллионов евро.
Один из ведущих мировых производителей программного обеспечения для управления бизнес-процессами SAP будет инвестировать почти 2 млн евро в 2024 году для локализации своих продуктов в Украине. Об этом сообщило министерство цифровой трансформации Украины, пишет УНН.
Детали
В следующем году SAP планирует инвестировать в локализацию своих продуктов в Украине. В частности, недавно запустили решение SAP ERP для среднего бизнеса GROW with SAP.
Также сообщается, что украинские компании смогут бесплатно получать поддержку программного обеспечения и облачных сервисов от SAP до конца первого квартала 2024 года.
Общая сумма помощи за 2023-2024 годы составит более 65 миллионов евро. Это позволит усилить цифровую устойчивость учреждений, ускорить цифровизацию процессов и увеличить эффективность их работы.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Тelegram объяснил почему для Украины поддержка SAP важна.
С этого года в Минобороны внедрили систему от SAP, которая помогает управлять частью ресурсов. Система ускорила обработку заявок от бригад на поставку вещей. Продукты SAP в оборонном секторе используют 44 страны, в том числе 28 из 31 страны-члена НАТО работают в этой системе.
Также Федоров отметил, что продукты SAP помогают еще и в сфере медицинских закупок. Теперь есть возможность быстро находить и привлекать поставщиков, которые могут доставить критически необходимые товары и закупать некоторые позиции по более низким ценам.
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SAP выделит около 2 млн евро на локализацию своих продуктов в Украине - Минцифры
В следующем году компания SAP планирует инвестировать почти 2 млн евро в локализацию своих продуктов в Украине. В частности, недавно запустили решение SAP ERP для среднего бизнеса GROW with SAP. Украинские компании смогут бесплатно получать поддержку программного обеспечения и облачных сервисов от SAP до конца первого квартала 2024 года. По данным Минцифры общая сумма помощи за 2023-2024 годы составит более 65 миллионов евро.
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