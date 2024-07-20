Киев • УНН
В Мраморном море зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1-4,2 на глубине 4-7 км. Эпицентр находился возле острова Мармара, примерно в 100 км от Стамбула. Сообщений о разрушениях нет.
В Мраморном море на расстоянии около 100 километров от Стамбула произошло землетрясение. Об этом сообщает Управление по ликвидации последствий стихийного бедствия (AFAD), передает УНН.
Детали
По данным ведомства, толчок магнитудой 4,1 произошел около 22.26 по местному времени, эпицентр залегал на глубине около семи километров возле острова Мармара.
При этом сейсмологи обсерватории Кандилли сообщили, что эпицентр залегал на глубине около четырех километров, оценив магнитуду в 4,2.
Сообщений о разрушениях пока что нет.
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