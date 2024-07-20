В Мраморном море на расстоянии около 100 километров от Стамбула произошло землетрясение. Об этом сообщает Управление по ликвидации последствий стихийного бедствия (AFAD), передает УНН.

Детали

По данным ведомства, толчок магнитудой 4,1 произошел около 22.26 по местному времени, эпицентр залегал на глубине около семи километров возле острова Мармара.

При этом сейсмологи обсерватории Кандилли сообщили, что эпицентр залегал на глубине около четырех километров, оценив магнитуду в 4,2.

Сообщений о разрушениях пока что нет.

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