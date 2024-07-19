Землетрясение одновременно с извержением могло стать причиной смертей в Помпеях - исследование

Исследования показали, что люди, которые погибли в Помпеях в 79-м году нашей эры, могли быть убиты землетрясением, которые произошло одновременно с разрушительным извержением Везувия, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Ученые десятилетиями спорили о том, произошла ли сейсмическая активность во время извержения Везувия на юге Италии почти 2000 лет назад, а не только перед ним, как сообщал Плиний Младший в своих письмах.

Статья, опубликованная в четверг в академическом журнале Frontiers in Earth Science, по-новому взглянула на всемирно известный археологический объект, утверждая, что одно или несколько одновременных землетрясений были «одной из причин обрушения зданий и гибели жителей».

«Наши выводы позволяют предположить, что последствия обрушения зданий, вызванные син-эруптивной сейсмичностью (сейсмическая активность во время извержения), следует рассматривать как дополнительную причину смертей в древних Помпеях», - говорится в сообщении.

По оценкам археологов, от 15 до 20% населения Помпеев погибло в результате извержения, в основном от теплового шока, когда гигантское облако газов и пепла накрыло город.

Тогда вулканический пепел похоронил римский город, идеально сохранив дома, общественные здания, объекты и даже людей вплоть до его открытия в конце 16 века.

В мае 2023 года археологи обнаружили скелеты двух мужчин, которые, судя по всему, погибли не от жары и облаков огненного газа и пепла, а от травм, вызванных обвалом стен, что предоставило ценные новые данные.

«Стоит отметить, что такие травмы аналогичны травмам людей, пострадавших от современных землетрясений», - пишут авторы, которые определили, что обрушение стен произошло не из-за падения камней и обломков, а из-за сейсмической активности.

«В более широком плане, который принимает во внимание весь город, мы считаем рабочей гипотезой, что жертвы, вызванные сейсмическими обрушениями зданий, могут не ограничиваться двумя людьми», - пишут авторы.

Пересечение явлений вулканической и сейсмической активности требует междисциплинарного подхода, утверждается в исследовании, при сотрудничестве археологов и ученых-землеведов.

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