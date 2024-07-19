Землетрясение одновременно с извержением могло стать причиной смертей в Помпеях - исследование

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский заявил о возможности дипломатического завершения войны: назвал условие

Зеленский заявил о возможности дипломатического завершения войны: назвал условие

  •  80115 просмотра
Зеленский о F-16: «Прошло уже 18 месяцев, а самолеты так и не поступили»

Зеленский о F-16: «Прошло уже 18 месяцев, а самолеты так и не поступили»

  •  99650 просмотра
Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

  •  121624 просмотра
Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)

Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)
Эксклюзив

  •  111395 просмотра
Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

  •  103469 просмотра
публикации
Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

  •  103469 просмотра
"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

  •  110481 просмотра
Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)

Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)
Эксклюзив

  •  111395 просмотра
Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

  •  121624 просмотра
Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
Эксклюзив

17 июля 2024, 14:56  •  202004 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Оленья луна": июльское полнолуние озарит небо в эти выходные

"Оленья луна": июльское полнолуние озарит небо в эти выходные

  •  6389 просмотра
19 июля: День тренера в Украине, День новых друзей

19 июля: День тренера в Украине, День новых друзей

  •  68696 просмотра
На аукционе Sotheby's за 44,6 млн долларов продали самый цельный из когда-либо найденных скелетов стегозавра

На аукционе Sotheby's за 44,6 млн долларов продали самый цельный из когда-либо найденных скелетов стегозавра

18 июля 2024, 14:54  •  77635 просмотра
Адель сделает большой перерыв в музыкальной карьере: что стало причиной

Адель сделает большой перерыв в музыкальной карьере: что стало причиной

18 июля 2024, 14:37  •  72609 просмотра
18 июля: День рождения Тетриса, Международный день Нельсона Манделы

18 июля: День рождения Тетриса, Международный день Нельсона Манделы

18 июля 2024, 03:03  •  101530 просмотра
Актуальное
Землетрясение одновременно с извержением могло стать причиной смертей в Помпеях - исследование

Землетрясение одновременно с извержением могло стать причиной смертей в Помпеях - исследование

Киев  •  УНН

19 июля 2024, 14:09  •  3575 просмотра

Read in English

Новое исследование предполагает, что землетрясение во время извержения Везувия в 79 году н.э. могло вызвать обвал зданий и гибель жителей Помпеев. Ученые обнаружили доказательства сейсмической активности, совпавшей с вулканическим извержением.

Исследования показали, что люди, которые погибли в Помпеях в 79-м году нашей эры, могли быть убиты землетрясением, которые произошло одновременно с разрушительным извержением Везувия, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Ученые десятилетиями спорили о том, произошла ли сейсмическая активность во время извержения Везувия на юге Италии почти 2000 лет назад, а не только перед ним, как сообщал Плиний Младший в своих письмах.

Статья, опубликованная в четверг в академическом журнале Frontiers in Earth Science, по-новому взглянула на всемирно известный археологический объект, утверждая, что одно или несколько одновременных землетрясений были «одной из причин обрушения зданий и гибели жителей».

«Наши выводы позволяют предположить, что последствия обрушения зданий, вызванные син-эруптивной сейсмичностью (сейсмическая активность во время извержения), следует рассматривать как дополнительную причину смертей в древних Помпеях», - говорится в сообщении.

По оценкам археологов, от 15 до 20% населения Помпеев погибло в результате извержения, в основном от теплового шока, когда гигантское облако газов и пепла накрыло город.

Тогда вулканический пепел похоронил римский город, идеально сохранив дома, общественные здания, объекты и даже людей вплоть до его открытия в конце 16 века.

В мае 2023 года археологи обнаружили скелеты двух мужчин, которые, судя по всему, погибли не от жары и облаков огненного газа и пепла, а от травм, вызванных обвалом стен, что предоставило ценные новые данные.

«Стоит отметить, что такие травмы аналогичны травмам людей, пострадавших от современных землетрясений», - пишут авторы, которые определили, что обрушение стен произошло не из-за падения камней и обломков, а из-за сейсмической активности.

«В более широком плане, который принимает во внимание весь город, мы считаем рабочей гипотезой, что жертвы, вызванные сейсмическими обрушениями зданий, могут не ограничиваться двумя людьми», - пишут авторы.

Пересечение явлений вулканической и сейсмической активности требует междисциплинарного подхода, утверждается в исследовании, при сотрудничестве археологов и ученых-землеведов.

Раскопки в Помпеях обнаружили редкие фрески, возрастом более 2 000 лет12 апреля 2024, 14:02 • 75497 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
Эксклюзив
"Бизнес - это буржуи и кулаки, которых надо грабить": владелец компании "Мединова“ о давлении со стороны силовиков
  •  42744 просмотра

"Бизнес - это буржуи и кулаки, которых надо грабить": владелец компании "Мединова“ о давлении со стороны силовиков

Эксклюзив
В АРМА еще ни разу не проводился полноценный внешний аудит - эксперт
  •  53366 просмотра

В АРМА еще ни разу не проводился полноценный внешний аудит - эксперт

Эксклюзив
Реформа ГНС: необходимо резкое сокращение количества налоговиков - эксперт
  •  67142 просмотра

Реформа ГНС: необходимо резкое сокращение количества налоговиков - эксперт

Эксклюзив
Община нашего города против переименования. Оно может привести к дополнительным расходам из бюджета - депутат Броварского горсовета
  •  56304 просмотра

Община нашего города против переименования. Оно может привести к дополнительным расходам из бюджета - депутат Броварского горсовета

"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя
  •  110481 просмотра

"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

Эксклюзив
Украинцы за полгода разместили на 15% больше депозитов в банках, чем в прошлом году - эксперт
  •  88979 просмотра

Украинцы за полгода разместили на 15% больше депозитов в банках, чем в прошлом году - эксперт

Эксклюзив
Судью Шевченковского райсуда столицы задержали за рулем в нетрезвом состоянии
  •  110616 просмотра

Судью Шевченковского райсуда столицы задержали за рулем в нетрезвом состоянии

Эксклюзив
В такую жару собака вряд ли проживет без воды более двух-трех суток - ветеринар
18 июля 2024, 13:27  •  111829 просмотра

В такую жару собака вряд ли проживет без воды более двух-трех суток - ветеринар

Эксклюзив
Инициативы Даниила Гетманцева по увеличению налогов можно назвать давлением на бизнес - эксперт
18 июля 2024, 11:24  •  111995 просмотра

Инициативы Даниила Гетманцева по увеличению налогов можно назвать давлением на бизнес - эксперт

Эксклюзив
Глубинка России, приграничье и оккупированные территории: расследовательница рассказала, где россияне удерживают украинских пленных
18 июля 2024, 10:49  •  106078 просмотра

Глубинка России, приграничье и оккупированные территории: расследовательница рассказала, где россияне удерживают украинских пленных

Популярные

Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

  •  103469 просмотра
Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)

Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)
Эксклюзив

  •  111395 просмотра
Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

  •  121624 просмотра
Зеленский о F-16: «Прошло уже 18 месяцев, а самолеты так и не поступили»

Зеленский о F-16: «Прошло уже 18 месяцев, а самолеты так и не поступили»

  •  99650 просмотра
Зеленский заявил о возможности дипломатического завершения войны: назвал условие

Зеленский заявил о возможности дипломатического завершения войны: назвал условие

  •  80115 просмотра

Публикации

Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

  •  103469 просмотра
"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

  •  110481 просмотра
Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)

Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)
Эксклюзив

  •  111395 просмотра
Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

  •  121624 просмотра
Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
Эксклюзив

17 июля 2024, 14:56  •  202004 просмотра

Война

Удар рф по Николаеву: погиб гражданский, есть раненые

Удар рф по Николаеву: погиб гражданский, есть раненые

  •  817 просмотра
Юсов о ситуации на границе с беларусью: с точки зрения безопасности никаких изменений там не происходит

Юсов о ситуации на границе с беларусью: с точки зрения безопасности никаких изменений там не происходит

  •  2218 просмотра
Численность группировки рф не менялась в последнее время настолько, чтобы говорить о наступлениях на новых направлениях - ГУР

Численность группировки рф не менялась в последнее время настолько, чтобы говорить о наступлениях на новых направлениях - ГУР

  •  4785 просмотра
Взрыв в Николаеве: мэр заявил о "прилете" по жилому району

Взрыв в Николаеве: мэр заявил о "прилете" по жилому району

  •  11785 просмотра
В Николаеве прогремел взрыв

В Николаеве прогремел взрыв

  •  14509 просмотра

политика

Законопроект о возможности "откупиться" от наказания за коррупцию: в САП анонсировали внесение изменений в документ

Законопроект о возможности "откупиться" от наказания за коррупцию: в САП анонсировали внесение изменений в документ

  •  14008 просмотра
С понедельника проверят еще 5 областей и Киев на соблюдение справедливого распределения электроэнергии

С понедельника проверят еще 5 областей и Киев на соблюдение справедливого распределения электроэнергии

  •  19926 просмотра
Есть положительное решение Польши, которое поможет Украине получить F-16 - Зеленский

Есть положительное решение Польши, которое поможет Украине получить F-16 - Зеленский

  •  25842 просмотра
Европа должна подготовиться к десятилетию войны в Украине - глава НАТО

Европа должна подготовиться к десятилетию войны в Украине - глава НАТО

  •  24618 просмотра
Строит инфраструктуру для оккупантов: СБУ объявила подозрение "министру транспорта днр"

Строит инфраструктуру для оккупантов: СБУ объявила подозрение "министру транспорта днр"

  •  26886 просмотра

Война

Удар рф по Николаеву: погиб гражданский, есть раненые

Удар рф по Николаеву: погиб гражданский, есть раненые

  •  817 просмотра
Юсов о ситуации на границе с беларусью: с точки зрения безопасности никаких изменений там не происходит

Юсов о ситуации на границе с беларусью: с точки зрения безопасности никаких изменений там не происходит

  •  2218 просмотра
Численность группировки рф не менялась в последнее время настолько, чтобы говорить о наступлениях на новых направлениях - ГУР

Численность группировки рф не менялась в последнее время настолько, чтобы говорить о наступлениях на новых направлениях - ГУР

  •  4785 просмотра
Взрыв в Николаеве: мэр заявил о "прилете" по жилому району

Взрыв в Николаеве: мэр заявил о "прилете" по жилому району

  •  11785 просмотра
В Николаеве прогремел взрыв

В Николаеве прогремел взрыв

  •  14509 просмотра

политика

Законопроект о возможности "откупиться" от наказания за коррупцию: в САП анонсировали внесение изменений в документ

Законопроект о возможности "откупиться" от наказания за коррупцию: в САП анонсировали внесение изменений в документ

  •  14008 просмотра
С понедельника проверят еще 5 областей и Киев на соблюдение справедливого распределения электроэнергии

С понедельника проверят еще 5 областей и Киев на соблюдение справедливого распределения электроэнергии

  •  19926 просмотра
Есть положительное решение Польши, которое поможет Украине получить F-16 - Зеленский

Есть положительное решение Польши, которое поможет Украине получить F-16 - Зеленский

  •  25842 просмотра
Европа должна подготовиться к десятилетию войны в Украине - глава НАТО

Европа должна подготовиться к десятилетию войны в Украине - глава НАТО

  •  24618 просмотра
Строит инфраструктуру для оккупантов: СБУ объявила подозрение "министру транспорта днр"

Строит инфраструктуру для оккупантов: СБУ объявила подозрение "министру транспорта днр"

  •  26886 просмотра

Новости Бизнеса

Закупка услуг - еще одна важная составляющая в работе компании МХП

Закупка услуг - еще одна важная составляющая в работе компании МХП

  •  4577 просмотра
Открытость и упрощение стали основой построения процессов: в МХП рассказали об опыте работы с поставщиками

Открытость и упрощение стали основой построения процессов: в МХП рассказали об опыте работы с поставщиками

  •  7351 просмотра
Думайте масштабно и долгосрочно: в МХП рассказали об особенностях категорийного менеджмента в ходе "MHP Procurement Conference 2024: большой бизнес о закупках"

Думайте масштабно и долгосрочно: в МХП рассказали об особенностях категорийного менеджмента в ходе "MHP Procurement Conference 2024: большой бизнес о закупках"

  •  11369 просмотра

Экономика

Ситуация в энергосистеме улучшится уже в ближайшее время - Галущенко

Ситуация в энергосистеме улучшится уже в ближайшее время - Галущенко

  •  1826 просмотра
В Украине есть сетевые ограничения из-за постоянных атак рф на подстанции - Галущенко

В Украине есть сетевые ограничения из-за постоянных атак рф на подстанции - Галущенко

  •  14460 просмотра
Две гражданки Румынии пытались вывезти из Украины сигарет на один миллион гривен

Две гражданки Румынии пытались вывезти из Украины сигарет на один миллион гривен

  •  8169 просмотра
"єЧерга" для грузовиков заработает в еще одном пункте пропуска с ЕС

"єЧерга" для грузовиков заработает в еще одном пункте пропуска с ЕС

  •  8823 просмотра
"Бизнес - это буржуи и кулаки, которых надо грабить": владелец компании "Мединова“ о давлении со стороны силовиков

"Бизнес - это буржуи и кулаки, которых надо грабить": владелец компании "Мединова“ о давлении со стороны силовиков
Эксклюзив

  •  42706 просмотра

Киев

В столице фуникулер закроют на плановый ремонт

В столице фуникулер закроют на плановый ремонт

  •  12936 просмотра
Жара до 38° и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

Жара до 38° и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

  •  31176 просмотра
Супермаркет на Позняках в Киеве тушат полсотни спасателей - ГСЧС

Супермаркет на Позняках в Киеве тушат полсотни спасателей - ГСЧС

  •  37510 просмотра
В Киеве загорелся продуктовый супермаркет: продолжается эвакуация посетителей и персонала

В Киеве загорелся продуктовый супермаркет: продолжается эвакуация посетителей и персонала

  •  37247 просмотра
В Украину пришел новый атмосферный фронт: уже завтра жара ослабнет почти во всех областях

В Украину пришел новый атмосферный фронт: уже завтра жара ослабнет почти во всех областях

  •  35169 просмотра