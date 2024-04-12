Раскопки в Помпеях обнаружили редкие фрески, возрастом более 2 000 лет

Команда археологов, во время научных раскопок в итальянском городе Помпеи, обнаружила новые произведения древнего искусства. Найденные изображения на полу и стенах банкетного зала предлагают захватывающее представление о жизни и культуре два тысячелетия назад, передает УНН со ссылкой на Archaeo Reporter и ВВС.

Детали

Археологи обнаружили редкие росписи в городе Помпеи, Италия, через 2 000 лет после того, как извержение вулкана опустошило часть региона. На этих росписях изображены несколько выдающихся греческих деятелей, в том числе Елена Троянская.

По словам археологов, эти фрески могут быть одними из лучших, когда-либо найденных в руинах города.

Тщательно детализированные изображения предлагают увлекательное понимание греческой мифологии и взаимодействия между богами и смертными в римской культуре.

Нынешние раскопки, крупнейшие за последнее поколение, подчеркивают позицию Помпей как главного в мире окна в мир людей и культуры Римской империи. - пишет ВВС.

Археологам приходится работать внимательно и упорно, - например, нужен настоящий опыт и талант, чтобы собрать воедино фреску на потолке, которая разбилась во время извержения вулкана.

Доктор Алессандро Руссо, который возглавлял раскопки продемонстрировал журналистам фреску на потолке, найденную в одной комнате.

Разбитые во время извержения, восстановленные куски были разложены, как мозаика, на большом столе. Он разбрызгивал куски штукатурки водяным туманом, благодаря чему детали и яркие цвета стали заметны. Таким образом, можно увидеть пейзажи с египетскими персонажами; еду, цветы и некоторые впечатляющие театральные маски.

Это мое любимое открытие в этих раскопках, потому что оно сложное и редкое. Это высокое качество для человека с высоким статусом - объяснил археолог.

Справочно

Помпеи - древнеримский город, расположенный в регионе Кампания на юге Италии, недалеко от Неаполя. Город был катастрофически разрушен в 79 году нашей эры в результате извержения Везувия. Вулкан извергся внезапно, засыпав Помпеи и их окрестности вулканическим пеплом и лавой, благодаря чему сохранились многие аспекты тогдашней повседневной жизни.

Напомним,

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