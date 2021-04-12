Ужгород восстанавливает обучение в школах для учеников начальных классов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Ужгороде восстанавливают очное обучение для школьников 1-4 классов. Об этом говорится на фейсбук-странице мэрии, пишет УНН.
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“В Ужгороде с понедельника, 12 апреля, восстанавливается полноценный учебный процесс для школьников 1-4 классов. Ученики 5-11 классов остаются пока на дистанционном обучении — в соответствии с ограничениями „красного“ уровня эпидемической опасности, которые сейчас продолжают действовать в Закарпатье ”, - говорится в сообщении.
Напомним
На территории Закарпатской области с 8 марта устанавливаются карантин высокого — “красного” — уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.