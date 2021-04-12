Ужгород відновлює навчання в школах для учнів початкових класів

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“В Ужгороді із понеділка, 12 квітня, відновлюється повноцінний навчальний процес для школярів 1-4 класів. Учні 5-11 класів залишаються поки на дистанційному навчанні — відповідно до обмежень „червоного“ рівня епідемічної небезпеки, які наразі продовжують діяти на Закарпатті”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

На території Закарпатської області з 8 березня встановлюються карантинні обмеження найвищого — “червоного” — рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.