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Уже прошла испытания на полигоне: украинские разработчики создали подвижную огневую точку

Киев  •  УНН

10 январь 2024, 18:09  •  20756 просмотра

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Украина разработала дистанционно управляемую мобильную огневую точку UTE MT-1, испытания которой завершились, и планируется производство усовершенствованных установок.

Компания Ukrainian Technical Equipment разработала подвижную огневую точку UTE MT-1, на которую устанавливается крупнокалиберный пулемет. Проект уже прошел испытания на полигоне. Об этом рассказал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

"Плюс подвижной огневой точки в том, что ею можно управлять дистанционно, а это сохранение жизни военных. Опытный образец учитывает требования военных. Из очевидных преимуществ разработки - малозаметная, проходная и легкая, то есть ее просто перевозить бусом или пикапом, куда она заезжает собственным ходом", - отметил Федоров.

Федоров отметил, что проект прошел испытания на полигоне и получил грант от Brave1 на изготовление двух усовершенствованных образцов.

"В планах разработчиков - установить на точку другое оружие и проверить работу новых режимов связи", - резюмировал министр.

Напомним

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Павел Башинский

Павел Башинский

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Вже пройшла випробування на полігоні: українські розробники створили рухому вогневу точку
Already tested at a training ground: Ukrainian developers have created a moving firing point
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