Уже прошла испытания на полигоне: украинские разработчики создали подвижную огневую точку
Киев • УНН
Украина разработала дистанционно управляемую мобильную огневую точку UTE MT-1, испытания которой завершились, и планируется производство усовершенствованных установок.
Компания Ukrainian Technical Equipment разработала подвижную огневую точку UTE MT-1, на которую устанавливается крупнокалиберный пулемет. Проект уже прошел испытания на полигоне. Об этом рассказал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
Детали
"Плюс подвижной огневой точки в том, что ею можно управлять дистанционно, а это сохранение жизни военных. Опытный образец учитывает требования военных. Из очевидных преимуществ разработки - малозаметная, проходная и легкая, то есть ее просто перевозить бусом или пикапом, куда она заезжает собственным ходом", - отметил Федоров.
Федоров отметил, что проект прошел испытания на полигоне и получил грант от Brave1 на изготовление двух усовершенствованных образцов.
"В планах разработчиков - установить на точку другое оружие и проверить работу новых режимов связи", - резюмировал министр.
Напомним
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Уже прошла испытания на полигоне: украинские разработчики создали подвижную огневую точку
Украина разработала дистанционно управляемую мобильную огневую точку UTE MT-1, испытания которой завершились, и планируется производство усовершенствованных установок.
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