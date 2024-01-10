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Вже пройшла випробування на полігоні: українські розробники створили рухому вогневу точку

Вже пройшла випробування на полігоні: українські розробники створили рухому вогневу точку

Київ • УНН

 • 120466 перегляди

Україна розробила дистанційно керовану мобільну вогневу точку UTE MT-1, випробування якої завершилися, і планується виробництво вдосконалених установок.

Компанія Ukrainian Technical Equipment розробила рухому вогневу точку UTE MT-1, на яку встановлюється крупнокаліберний кулемет. Проект вже пройшов випробування на полігоні. Про це розповів віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі

"Плюс рухомої вогневої точки в тому, що нею можна керувати дистанційно, а це збереження життя військових. Дослідний зразок враховує вимоги військових. З очевидних переваг розробки - малопомітна, прохідна й легка, тобто її просто перевозити бусом чи пікапом, куди вона заїжджає власним ходом", - зазначив Федоров.

Федоров зазначив, що проект пройшов випробування на полігоні та отримав грант від Brave1 на виготовлення двох удосконалених зразків.

"У планах розробників - встановити на точку іншу зброю та перевірити роботу нових режимів зв’язку", - резюмував міністр.

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