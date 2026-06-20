Уже четвертый украинский чиновник отказывается от польской награды

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил о том, что откажется от польской государственной награды на фоне решения президента Польши Кароля Навроцкого о лишении Президента Украины Владимира Зеленского польского ордена Белого Орла. Об этом Жовква сообщил в Facebook, передает УНН.

Детали

Решение о лишении Президента Украины Владимира Зеленского высокой государственной награды Польши является шагом, который невозможно воспринимать ни морально справедливым, ни политически оправданным. Сегодня украинский народ платит самую высокую цену за свободу и безопасность всей Европы - написал Жовква.

Он отметил, что история отношений между Украиной и Польшей, как и всегда бывает между соседями, имеет как трагические, так и знаковые страницы. Именно поэтому всегда был и есть шанс на создание новой истории между нашими народами на основе формулы "прощаем и просим прощения".

Для меня большой честью было принять польскую государственную награду - Кавалерский крест Ордена Заслуг Республики Польша, который был мне вручен в 2022 году за развитие украинско-польского взаимопонимания и партнерства. Но в нынешних обстоятельствах не считаю возможным и впредь сохранять эту награду. С уважением к польскому народу и благодарностью всем полякам, которые поддерживали и поддерживают Украину, принял решение вернуть орден - добавил Жовква.

Он поблагодарил тысячам польских семей, которые протянули руку помощи и продолжают поддерживать украинцев в самое тяжелое время, польским добровольцам, которые помогают нам сдерживать российское нашествие, польским чиновникам, которые несмотря ни на что, продолжают развивать настоящее украинско-польское партнерство, польским друзьям, которые понимают ценность нашего единства перед лицом общей угрозы.

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить Президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла и подчеркнул, что в польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать.

Решение принято после того, как Навроцкий заявил, что критически относится к решению Президента Украины Владимира Зеленского о присвоении украинскому подразделению Сил специальных операций названия "имени Героев УПА".

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ название "имени Героев УПА" в конце мая.

Орден Белого Орла Владимиру Зеленскому в 2023 году вручил тогдашний президент Польши Анджей Дуда.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал решение лишить Президента Украины ордена Белого орла — стратегической ошибкой Президента Польши и добавил, что вернет свой Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей".

В Офисе Президента прокомментировали решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Президента Украины Владимира Зеленского ранее врученного ему польского ордена Белого Орла. Руководитель ОП Кирилл Буданов назвал это "подарком для московского агрессора", добавил, что Украина даст оценку этому событию, и отказался от собственной польской награды.

Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что возвращает польскую награду на фоне решения Президента Польши Кароля Навроцкого о лишении Президента Украины Владимира Зеленского польского ордена Белого Орла, дипломат одновременно призвал "к откровенному разговору".