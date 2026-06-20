Уже четвертый украинский чиновник отказывается от польской награды

$44.9151.46
ukenru
13:00 • 3010 просмотра
Французский военный эксперт: Украина инновационно превосходит в войне
11:25 • 11383 просмотра
В Лавре продолжаются восстановительные работы после атаки рф, закрыто 70% крыши Успенского собора - МинкультPhoto
10:21 • 15451 просмотра
Генштаб подтвердил поражение задействованного в логистике врага с Крымом моста через Геническую протоку
09:19 • 16451 просмотра
Синоптики прогнозируют жару на следующей неделе, но "до +40 не дойдет"
08:18 • 17734 просмотра
Экс-глава Минкульта получил подозрение из-за схемы выезда за границу на "музыкальные гастроли"
20 июня, 06:53 • 19770 просмотра
Посольство россии во Франции оказалось "под прицелом" Fire PointPhoto
20 июня, 05:44 • 30531 просмотра
Всемирный день беженцев: сколько украинцев остаются за границей
20 июня, 05:25 • 18759 просмотра
В ОП отреагировали на лишение Навроцким Зеленского ордена Белого Орла - заявление БудановаPhoto
19 июня, 18:17 • 26412 просмотра
Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого ОрлаVideo
Эксклюзив
19 июня, 17:10 • 55745 просмотра
Саммит G7 изменил восприятие войны Трампом, но до переговоров еще далеко - эксперт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+26°
3.5м/с
34%
755мм
Популярные новости
ВСУ за сутки ликвидировали 1240 оккупантов и уничтожили 88 артсистем – ГенштабPhoto20 июня, 04:16 • 21128 просмотра
Партизаны заявили о диверсии на подстанции в таганроге и срыве производства российских дроновPhotoVideo20 июня, 04:38 • 15023 просмотра
Великобритания разрабатывает для Украины дешевое дальнобойное оружие без американских компонентов20 июня, 04:55 • 15930 просмотра
Грузовой поезд упал с моста в ГерманииPhoto20 июня, 06:02 • 7890 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 16319 просмотра
публикации
Всемирный день беженцев: сколько украинцев остаются за границей20 июня, 05:44 • 30517 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 20 - 21 июня19 июня, 16:47 • 40240 просмотра
С тонущего корабля первыми бегут крысы: почему онколог покинула клинику Odrex сразу после смерти пациентаVideo19 июня, 14:04 • 43712 просмотра
Самые популярные направления для отдыха среди украинцев в 2026 году: ТОП стран и туристических маршрутов19 июня, 13:24 • 49062 просмотра
Сотни миллионов налогов под угрозой: почему Украина не может позволить себе потерять авиаотрасль19 июня, 11:34 • 50763 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кароль Навроцкий
Музыкант
Дональд Трамп
Лионель Месси
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Турция
Реклама
УНН Lite
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 16355 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 39236 просмотра
Для четвертого фильма о "Человеке-пауке" с Холландом появился новый трейлерVideo18 июня, 07:46 • 51803 просмотра
Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"Video17 июня, 12:22 • 60263 просмотра
"Я босс": Трамп опоздал на рабочее заседание саммита G7Video17 июня, 10:52 • 61838 просмотра
Актуальное
Нефть
Футбол
Фильм
Сериал
Поезд

Уже четвертый украинский чиновник отказывается от польской награды

Киев • УНН

 • 3592 просмотра

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква решил вернуть польский орден после лишения Зеленского награды. Он назвал это решение морально несправедливым и политически неоправданным.

Уже четвертый украинский чиновник отказывается от польской награды

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил о том, что откажется от польской государственной награды на фоне решения президента Польши Кароля Навроцкого о лишении Президента Украины Владимира Зеленского польского ордена Белого Орла. Об этом Жовква сообщил в Facebook, передает УНН.

Детали

Решение о лишении Президента Украины Владимира Зеленского высокой государственной награды Польши является шагом, который невозможно воспринимать ни морально справедливым, ни политически оправданным. Сегодня украинский народ платит самую высокую цену за свободу и безопасность всей Европы

- написал Жовква.

Он отметил, что история отношений между Украиной и Польшей, как и всегда бывает между соседями, имеет как трагические, так и знаковые страницы. Именно поэтому всегда был и есть шанс на создание новой истории между нашими народами на основе формулы "прощаем и просим прощения".

Для меня большой честью было принять польскую государственную награду - Кавалерский крест Ордена Заслуг Республики Польша, который был мне вручен в 2022 году за развитие украинско-польского взаимопонимания и партнерства. Но в нынешних обстоятельствах не считаю возможным и впредь сохранять эту награду. С уважением к польскому народу и благодарностью всем полякам, которые поддерживали и поддерживают Украину, принял решение вернуть орден

- добавил Жовква.

Он поблагодарил тысячам польских семей, которые протянули руку помощи и продолжают поддерживать украинцев в самое тяжелое время, польским добровольцам, которые помогают нам сдерживать российское нашествие, польским чиновникам, которые несмотря ни на что, продолжают развивать настоящее украинско-польское партнерство, польским друзьям, которые понимают ценность нашего единства перед лицом общей угрозы.

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить Президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла и подчеркнул, что в польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать.

Решение принято после того, как Навроцкий заявил, что критически относится к решению Президента Украины Владимира Зеленского о присвоении украинскому подразделению Сил специальных операций названия "имени Героев УПА".

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ название "имени Героев УПА" в конце мая.

Орден Белого Орла Владимиру Зеленскому в 2023 году вручил тогдашний президент Польши Анджей Дуда.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал решение лишить Президента Украины ордена Белого орла — стратегической ошибкой Президента Польши и добавил, что вернет свой Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей". 

В Офисе Президента прокомментировали решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Президента Украины Владимира Зеленского ранее врученного ему польского ордена Белого Орла. Руководитель ОП Кирилл Буданов назвал это "подарком для московского агрессора", добавил, что Украина даст оценку этому событию, и отказался от собственной польской награды. 

Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что возвращает польскую награду на фоне решения Президента Польши Кароля Навроцкого о лишении Президента Украины Владимира Зеленского польского ордена Белого Орла, дипломат одновременно призвал "к откровенному разговору".

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира