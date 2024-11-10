Узелкова похоронят 11 ноября в Виннице
Киев • УНН
Прощание с украинским боксером Вячеславом Узелковым состоится 11 ноября в Виннице. Спортсмен умер 9 ноября на 46-м году жизни.
Украинского боксера Вячеслава Узелкова похоронят 11 ноября в родном городе - Виннице. Об этом сообщила его бывшая жена Марина Узелкова в своем Instagram, передает УНН.
"Для всех кто хочет попрощаться с Вячеславом. 11 ноября, зал 2, колонный зал. На 09:30 прощание. 11:00 выезд на погребение", - написала Марина Узелкова.
Напомним
Вчера, 9 ноября стало известно, что боксер Вячеслав Узелков ушел из жизни на 46-м году жизни. Причина смерти - неизвестна, но за несколько месяцев до этого он рассказал, что был в коме и его "вытащили с того света".