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УЗ восстанавливает прямое железнодорожное сообщение между Кривым Рогом и Одессой

УЗ восстанавливает прямое железнодорожное сообщение между Кривым Рогом и Одессой

Киев  •  УНН

 • 13837 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Укрзализныця с 27 апреля 2021 года восстанавливает прямое ежедневное железнодорожное сообщение между Кривым Рогом и Одессой. Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает УНН.

Цитата

“Уже накануне майских праздников жителям Кривого Рога станет намного легче и выгоднее добраться к морским курортам Одесского региона, ведь первый рейс в южном направлении 27.04 в 18:10, прибытие в Одессу в 6:36. В обратном направлении рейс из Одессы 28.04 в 20:20, прибытие в Кривой Рог в 10:10 утра”, — сообщили в пресс-службе.

Детали

Так, в перевозке будут задействованы до пяти прицепных фирменных купейных вагонов.

На участке Пятихатки — Одесса — Пятихатки вагоны будут курсировать в составе поезда № 53/54 Днепр — Одесса. Соответственно, на участке Пятихатки — Кривой Рог они будут отдельным поездом.

Что было раньше

Укрзализныця увеличила количество дополнительных поездов на Пасхальные и майские праздники в разные регионы Украины.

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