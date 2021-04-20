УЗ восстанавливает прямое железнодорожное сообщение между Кривым Рогом и Одессой
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Укрзализныця с 27 апреля 2021 года восстанавливает прямое ежедневное железнодорожное сообщение между Кривым Рогом и Одессой. Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает УНН.
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“Уже накануне майских праздников жителям Кривого Рога станет намного легче и выгоднее добраться к морским курортам Одесского региона, ведь первый рейс в южном направлении 27.04 в 18:10, прибытие в Одессу в 6:36. В обратном направлении рейс из Одессы 28.04 в 20:20, прибытие в Кривой Рог в 10:10 утра”, — сообщили в пресс-службе.
Детали
Так, в перевозке будут задействованы до пяти прицепных фирменных купейных вагонов.
На участке Пятихатки — Одесса — Пятихатки вагоны будут курсировать в составе поезда № 53/54 Днепр — Одесса. Соответственно, на участке Пятихатки — Кривой Рог они будут отдельным поездом.
Что было раньше
Укрзализныця увеличила количество дополнительных поездов на Пасхальные и майские праздники в разные регионы Украины.