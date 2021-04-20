УЗ відновлює пряме залізничне сполучення між Кривим Рогом та Одесою

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Укрзалізниця з 27 квітня 2021 року відновлює пряме щоденне залізничне сполучення між Кривим Рогом та Одесою. Про це інформує пресслужба підприємства, передає УНН.

Цитата

“Вже напередодні травневих свят жителям Кривого Рогу стане набагато легше й вигідніше дістатися морських курортів Одеського регіону, адже перший рейс у південному напрямку 27.04 о 18:10, прибуття до Одеси о 06:36. У зворотному напрямку рейс з Одеси 28.04 о 20:20, прибуття до Кривого Рогу о 10:10 ранку”, — повідомили в пресслужбі.

Деталі

Так, у перевезенні будуть задіяні до п’яти причіпних фірмових купейних вагонів.

На дільниці П’ятихатки — Одеса — П’ятихатки вагони курсуватимуть у складі поїзда № 53/54 Дніпро — Одеса. Відповідно, на дільниці П’ятихатки — Кривий Ріг вони будуть окремим поїздом.

Що було раніше

Укрзалізниця збільшила кількість додаткових поїздів на Великодні та травневі свята до різних регіонів України.

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