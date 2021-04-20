УЗ відновлює пряме залізничне сполучення між Кривим Рогом та Одесою
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Укрзалізниця з 27 квітня 2021 року відновлює пряме щоденне залізничне сполучення між Кривим Рогом та Одесою. Про це інформує пресслужба підприємства, передає УНН.
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“Вже напередодні травневих свят жителям Кривого Рогу стане набагато легше й вигідніше дістатися морських курортів Одеського регіону, адже перший рейс у південному напрямку 27.04 о 18:10, прибуття до Одеси о 06:36. У зворотному напрямку рейс з Одеси 28.04 о 20:20, прибуття до Кривого Рогу о 10:10 ранку”, — повідомили в пресслужбі.
Деталі
Так, у перевезенні будуть задіяні до п’яти причіпних фірмових купейних вагонів.
На дільниці П’ятихатки — Одеса — П’ятихатки вагони курсуватимуть у складі поїзда № 53/54 Дніпро — Одеса. Відповідно, на дільниці П’ятихатки — Кривий Ріг вони будуть окремим поїздом.
Що було раніше
Укрзалізниця збільшила кількість додаткових поїздів на Великодні та травневі свята до різних регіонів України.