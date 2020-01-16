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Уитни Хьюстон и Depeche Mode будут включены в Зал славы рок-н-ролла

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 января. УНН. Американская певица Уитни Хьюстон (1963-2012) и рэпер The Notorious BIG (1972-1997) будут посмертно включены в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде (штат Огайо). Соответствующее заявление генерального директора одноименной организации Грега Харриса размещено в среду на ее официальном сайте, передает УНН.

Уитни Хьюстон и Depeche Mode будут включены в Зал славы рок-н-ролла

Вместе с Хьюстон и The Notorious BIG (настоящее имя — Кристофер Уоллес) в Зал славы рок-н-ролла в 2020 году будут включены такие американские группы, как Nine Inch Nails и The Doobie Brothers, а также британские коллективы T.Rex и Depeche Mode. Торжественная церемония, посвященная включению артистов в Зал славы рок-н-ролла, пройдет в Кливленде 2 мая.

“Добро пожаловать в Зал славы”, — сказал Харрис, подчеркнув, что в организации рассматривали “16 потрясающих кандидатур”. “Все они крайне талантливые, внесли неоспоримый вклад и влияние на музыку”, — отметил он.

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На включение в Зал славы рок-н-ролла музыканты могут претендовать только после того, как исполнится 25 лет со дня выхода их первой пластинки. Этой чести уже удостоены, в частности, такие группы и исполнители, как The Beatles, Боб Дилан, Элвис Пресли, The Rolling Stones, Би Би Кинг, Чак Берри, Рэй Чарльз, Арета Франклин и многие другие.

Решать, кто достоин войти в сообщество, предлагается слушателям, которые голосуют за музыкантов на официальном сайте организации. Кроме этого, в определении лауреатов принимают участие около 1000 экспертов в области музыки, в том числе другие певцы, критики, профессионалы шоу-бизнеса и историки.

Ранее был обнародован список исполнителей и групп, которые были включены в Зал славы рок-н-ролла в 2019 году.

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