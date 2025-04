Уїтні Х’юстон та Depeche Mode будуть включені в Зал слави рок-н-ролу

Разом з Х’юстон та The Notorious B.I.G. (справжнє ім’я — Крістофер Уоллес) в Зал слави рок-н-ролу в 2020 році будуть включені такі американські групи, як Nine Inch Nails і The Doobie Brothers, а також британські колективи T. Rex і Depeche Mode. Урочиста церемонія, присвячена включенню артистів в Зал слави рок-н-ролу, пройде в Клівленді 2 травня.

“Ласкаво просимо в Зал слави”, — сказав Харріс, підкресливши, що в організації розглядали “16 приголомшливих кандидатур”. “Всі вони вкрай талановиті, внесли незаперечний внесок і вплинули на музику”, — вказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Помер ще один музикант з Зали славу рок-н-ролу

На включення в Зал слави рок-н-ролу музиканти можуть претендувати тільки після того, як виповниться 25 років з дня виходу їх першої платівки. Цієї честі вже удостоєні, зокрема, такі групи і виконавці, як The Beatles, Боб Ділан, Елвіс Преслі, The Rolling Stones, Бі Бі Кінг, Чак Беррі, Рей Чарльз, Арета Франклін і багато інших.

Вирішувати, хто гідний увійти до спільноти, пропонується слухачам, які голосують за музикантів на офіційному сайті організації. Крім цього, у визначенні лауреатів беруть участь близько 1000 експертів в області музики, в тому числі інші співаки, критики, професіонали шоу-бізнесу і історики.

Раніше був оприлюднений список виконавців та гуртів, які були включені в Зал слави рок-н-ролу в 2019 році.