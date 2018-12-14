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Названо виконавців та гурти, які будуть включені в Зал слави рок-н-ролу в 2019 році

Київ • УНН

 • 24067 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Співачки Джанет Джексон і Стіві Нікс будуть включені в Зал слави рок-н-ролу в наступному році. Крім них даної честі будуть удостоєні п’ять британських груп: The Cure, Def Leppard, Radiohead, The Zombies і Roxy Music. Урочиста церемонія запланована на 29 березня. Вона, як очікується, пройде в нью-йоркському спортивному комплексі Barclays Center, інформує УНН з посиланням на офіційний сайт нагороди.

Названо виконавців та гурти, які будуть включені в Зал слави рок-н-ролу в 2019 році

У цьому році на включення в Зал слави претендували 15 груп і виконавців. У їх число увійшли німецький колектив Kraftwerk, американські групи Rage Against The Machine, Rufus, Devo і MC5. Серед кандидатів були також американські виконавці Джон Прайн і Тодд Рандгрен.

На включення в розташований в Клівленді (штат Огайо) Зал слави рок-н-ролу музиканти можуть претендувати тільки після того, як виповниться 25 років з дня виходу їх першої платівки. Цієї честі вже удостоєні, зокрема, такі групи і виконавці, як The Beatles, Боб Ділан, Елвіс Преслі, The Rolling Stones, Бі Бі Кінг, Чак Беррі, Рей Чарльз, Арета Франклін.

Вирішувати, хто гідний увійти до спільноти, пропонується слухачам, які голосують за музикантів на офіційному сайті організації. Крім цього, у визначенні лауреатів беруть участь близько 1 тисячі експертів в області музики, в тому числі інші виконавці, критики, професіонали шоу-бізнесу і історики.

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