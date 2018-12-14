Названы исполнители и группы, которые будут включены в Зал славы рок-н-ролла в 2019 году

В этом году на включение в Зал славы претендовали 15 групп и исполнителей. В их число вошли германский коллектив Kraftwerk, американские группы Rage Against The Machine, Rufus, Devo и MC5. Среди кандидатов были также американские исполнители Джон Прайн и Тодд Рандгрен.

На включение в расположенный в Кливленде (штат Огайо) Зал славы рок-н-ролла музыканты могут претендовать только после того, как исполнится 25 лет со дня выхода их первой пластинки. Этой чести уже удостоены, в частности, такие группы и исполнители, как The Beatles, Боб Дилан, Элвис Пресли, The Rolling Stones, Би Би Кинг, Чак Берри, Рэй Чарльз, Арета Франклин.

Решать, кто достоин войти в сообщество, предлагается слушателям, которые голосуют за музыкантов на официальном сайте организации. Помимо этого, в определении лауреатов участвуют около 1 тысячи экспертов в области музыки, в том числе другие исполнители, критики, профессионалы шоу-бизнеса и историки.