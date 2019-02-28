Уилл Смит не вернется в сиквел "Отряда самоубийц"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Известный голливудский актер Уилл Смит не вернется в продолжение фильма "Отряд самоубийц" режиссера Джеймса Ганна в роли Дэдшота. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.
Помешал загруженный рабочий график актера. Решение было принято на дружеских условиях между обеими сторонами.
Новый фильм станет перезапуском франшизы без привязки к сюжету первой части. Пока неизвестно, кто из персонажей оригинального фильма появится в продолжении, пока в проекте подтвердила участие только Марго Робби в роли Харли Квинн, помощницы Джокера.
Съемки собираются начать осенью, а выход картины запланирован на 6 августа 2021 года.
Напомним, руководство студии 20th Century Fox получило официальный отказ от актера Уилла Смита от участия в сиквеле знаменитого фантастического фильма "День независимости".