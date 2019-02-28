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Уїлл Сміт не повернеться в сіквел "Загону самогубців"

Уїлл Сміт не повернеться в сіквел "Загону самогубців"

Київ • УНН

 • 12328 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Відомий голлівудський актор Уїлл Сміт не повернеться в продовження фільму "Загін самогубців" режисера Джеймса Ганна у ролі Дедшота. Про це повідомляє УНН з посиланням на Variety.

На заваді став завантажений робочий графік актора. Рішення було прийнято на дружніх умовах між обома сторонами.

Новий фільм стане перезапуском франшизи без прив'язки до сюжету першої частини. Поки невідомо, хто з персонажів оригінального фільму з'явиться в продовженні, наразі в проекті підтвердила участь лише Марго Роббі в ролі Харлі Квінн, помічниці Джокера.

Зйомки збираються розпочатися восени, а вихід картини запланований на 6 серпня 2021 року.

Нагадаємо, керівництво студії 20th Century Fox отримало офіційну відмову від актора Уілла Сміта від участі у сіквелі знаменитого фантастичного фільму "День незалежності".

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