УЕФА опроверг информацию о сокращении городов проведения Евро-2020

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 49995 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 58792 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 72809 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 72409 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 100510 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 80500 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101944 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105622 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130733 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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УЕФА опроверг информацию о сокращении городов проведения Евро-2020

УЕФА опроверг информацию о сокращении городов проведения Евро-2020

Киев  •  УНН

 • 18590 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Сокращения городов чемпионата Европы по футболу-2020 не будет. Об этом в комментарии Sky News сказал представитель Европейского футбольного союза (УЕФА), передает УНН.

Представитель УЕФА опроверг информацию о возможном сокращении городов проведения финальной части Евро-2020.

"Предполагается, что Евро-2020 УЕФА будет проходить в период с 11 июня по 11 июля 2021 года с тем же графиком матчей и теми же принимающими городами. Однако на данном этапе расписание матчей не было официально подтверждено. УЕФА связывается по этому вопросу со всеми 12 принимающими городами, и в ближайшее время будет объявлена дальнейшая информация", - сказал представитель УЕФА.

Добавим, что турнир должен пройти в 12 городах - Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Санкт-Петербурге, Дублине, Копенгагене, Бухаресте, Будапеште, Глазго, Бильбао и Амстердаме.

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