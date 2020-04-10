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УЄФА спростував інформацію стосовно скорочення міст проведення Євро-2020

УЄФА спростував інформацію стосовно скорочення міст проведення Євро-2020

Київ • УНН

 • 18598 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Скорочення міст чемпіонату Європи з футболу-2020 не відбудеться. Про це в коментарі Sky News сказав представник Європейського футбольного союзу (УЄФА), передає УНН.

Представник УЄФА спростував інформацію про можливе скорочення міст проведення фінальної части Євро-2020.

"Передбачається, що Євро-2020 УЄФА буде проходити в період з 11 червня по 11 липня 2021 року з тим же графіком матчів і тими ж приймаючими містами. Однак на даному етапі розклад матчів не було офіційно підтверджено. УЄФА зв'язується з приводу цього питання з усіма 12 приймаючими містами, і найближчим часом буде оголошена подальша інформація", - сказав представник УЄФА.

Додамо, що турнір має пройти в 12 містах - Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Санкт-Петербурзі, Дубліні, Копенгагені, Бухаресті, Будапешті, Глазго, Більбао і Амстердамі.

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