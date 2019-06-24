УЕФА не будет наказывать футболистов из Грузии за антироссийскую акцию
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), комментируя недавнюю акцию в Грузии, где болельщики и футболисты появились в антиоккупационных футболках, заявили, что дисциплинарные меры в отношении игроков не подпадают под юрисдикцию ассоциации. Об этом сообщает издание “Чемпионат” со ссылкой на пресс-службу УЕФА, передаёт УНН.
“Учитывая тот факт, что данные события произошли во внутреннем соревновании, любые дальнейшие дисциплинарные меры подпадают под юрисдикцию соответствующих органов Грузинской футбольной федерации. УЕФА может расследовать только инциденты, происходящие в турнирах под эгидой организации”, — заявили в пресс-службе.
Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в футболках с антироссийскими лозунгами.
После этого в России потребовали, в частности, ФИФА “отреагировать на подобное поведение футболистов на поле во время официальных игр”.