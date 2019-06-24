УЄФА не каратиме футболістів з Грузії за антиросійську акцію
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У Союзі європейських футбольних асоціацій (УЄФА), коментуючи недавню акцію в Грузії, де вболівальники та футболісти з’явилися в антиокупаціних футболках, заявили, що дисциплінарні заходи щодо гравців не підпадають під юрисдикцію асоціації. Про це повідомляє видання “Чемпіонат” з посиланням на прес-службу УЄФА, передає УНН.
"З огляду на той факт, що дані події відбулися у внутрішньому змаганні, будь-які подальші дисциплінарні заходи підпадають під юрисдикцію відповідних органів Грузинської футбольної федерації. УЄФА може розслідувати тільки інциденти, що відбуваються в турнірах під егідою організації", - заявили в прес-службі.
Раніше гравці декількох грузинських футбольних клубів вийшли на матчі 19-го туру чемпіонату країни в футболках з антиросійськими гаслами.
Після цього в Росії зажадали, зокрема, щоб у ФІФА "відреагувати на подібну поведінку футболістів на поле під час офіційних ігор".