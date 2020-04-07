УЕФА назвал дату создания единого календаря концовки сезона 2019-20 годов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. По данным испанской "Marca" в УЕФА определились со сроками восстановления европейских чемпионатов сезона 2019/20 годов после пандемии коронавируса, сообщает УНН.
Письмо от УЕФА призывает европейские федерации “завершить чемпионат”, а не досрочно заканчивать без доигрывания части сезона.
Организация хочет представить единый календарь концовки сезона 2019-20 годов на 18 мая.
Сейчас планируется восстановление соревнований по 5 июня, если пандемия коронавируса даст такую возможность.
Специалистов структуры вместе с директором соревнований Джорджио Маркетти работают над созданием календаря.
Отмечается, что УЕФА хочет единства всех стран. Организации не понравилась идея Бельгии досрочно закончить Лигу, дав “Брюгге” чемпионство. В УЕФА привели пример, что “и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы существуют правила приема, которые проходят через заслуженные места, которые присуждаются согласно результатам каждой лиги”. УЕФА сделал это чтобы пример Бельгии не распространялся, поскольку Нидерланды сделали попытку повторения данной модели.