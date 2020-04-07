УЕФА назвал дату создания единого календаря концовки сезона 2019-20 годов

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 89549 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101297 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103429 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102623 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110761 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100064 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104700 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106507 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131453 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130417 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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УЕФА назвал дату создания единого календаря концовки сезона 2019-20 годов

УЕФА назвал дату создания единого календаря концовки сезона 2019-20 годов

Киев  •  УНН

 • 10990 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. По данным испанской "Marca" в УЕФА определились со сроками восстановления европейских чемпионатов сезона 2019/20 годов после пандемии коронавируса, сообщает УНН.

Письмо от УЕФА призывает европейские федерации “завершить чемпионат”, а не досрочно заканчивать без доигрывания части сезона.

Организация хочет представить единый календарь концовки сезона 2019-20 годов на 18 мая.

Сейчас планируется восстановление соревнований по 5 июня, если пандемия коронавируса даст такую возможность.

Специалистов структуры вместе с директором соревнований Джорджио Маркетти работают над созданием календаря.

Отмечается, что УЕФА хочет единства всех стран. Организации не понравилась идея Бельгии досрочно закончить Лигу, дав “Брюгге” чемпионство. В УЕФА привели пример, что “и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы существуют правила приема, которые проходят через заслуженные места, которые присуждаются согласно результатам каждой лиги”. УЕФА сделал это чтобы пример Бельгии не распространялся, поскольку Нидерланды сделали попытку повторения данной модели.

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