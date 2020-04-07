УЄФА назвав дату створення єдиного календаря кінцівки сезону 2019-20 років
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. За даними іспанської "Marca" в УЄФА визначились із термінами відновлення європейських чемпіонатів сезону 2019/20 років після пандемії коронавірусу, повідомляє УНН.
Лист від УЄФА закликає європейські федерації “завершити чемпіонат”, а не достроково закінчувати без догравання частини сезону.
Організація хоче представити єдиний календар кінцівки сезону 2019-20 років на 18 травня.
Наразі планується відновлення змагань з 5 червня, якщо пандемія коронавірусу дасть таку змогу. Фахівців структури разом із директором змагань Джорджо Маркетті працюють над створенням календаря.
Зазначається, що УЄФА хоче єдності всіх країн. Організації не сподобалася ідея Бельгії достроково закінчити Лігу, давши “Брюгге” чемпіонство. В УЄФА навели приклад, що “і в Лізі чемпіонів, і в Лізі Європи існують правила прийому, які проходять через заслужені місця, які присуджуються відповідно до результатів кожної ліги”. УЄФА зробив це аби приклад Бельгії не поширювався, оскільки Нідерланди зробили спробу повторення даної моделі.