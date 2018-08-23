УЕФА может ввести видеоповторы в нынешней Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В рамках стадии плей-офф Лиги чемпионов сезона 2018/19 годов может появиться система видеоповторов (VAR), информирует УНН со ссылкой на The Times.
Организация считает, что благодаря VAR уменьшится значительное количество возможных ошибок в решающей части турнира.
Данное решение должно быть рассмотрено в начале сентября на встрече Европейской ассоциации клубов.
Отмечается, что в случае положительной работы системы в данном сезоне, УЕФА откажется от помощи дополнительных арбитров, которые находятся за воротами.
Напомним, что прошлым летом УЕФА отказалось от системы видеоповторов.