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УЕФА может ввести видеоповторы в нынешней Лиге чемпионов

Киев • УНН

 • 6825 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В рамках стадии плей-офф Лиги чемпионов сезона 2018/19 годов может появиться система видеоповторов (VAR), информирует УНН со ссылкой на The Times.

УЕФА может ввести видеоповторы в нынешней Лиге чемпионов

Организация считает, что благодаря VAR уменьшится значительное количество возможных ошибок в решающей части турнира.

Данное решение должно быть рассмотрено в начале сентября на встрече Европейской ассоциации клубов.

Отмечается, что в случае положительной работы системы в данном сезоне, УЕФА откажется от помощи дополнительных арбитров, которые находятся за воротами.

Напомним, что прошлым летом УЕФА отказалось от системы видеоповторов.

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